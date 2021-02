Condannati i truffatori dei falsi tamponi: sono una coppia di Giugliano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Avevano messo a punto una vera e propria truffa dei tamponi per cui sono stati Condannati: si tratta di due fidanzati di Giugliano. Due anni e mezzo per Domenico D’Alterio e due anni per la compagna Maria Iodice. Truffa dei tamponi di una coppia di Giugliano I truffatori dei falsi tamponi furono arrestati l’ottobre scorso a Civitavecchia. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Avevano messo a punto una vera e propria truffa deiper cuistati: si tratta di due fidanzati di. Due anni e mezzo per Domenico D’Alterio e due anni per la compagna Maria Iodice. Truffa deidi unadideifurono arrestati l’ottobre scorso a Civitavecchia. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

