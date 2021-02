Con l’avvento dello yuan digitale vi sarà una imminente scomparsa delle banconote? (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Cina sta attualmente testando uno yuan digitale e, di conseguenza, è logico che gli esperti si interroghino sul fatto che tutto ciò possa comportare una imminente scomparsa delle banconote. Indubbiamente, sul fatto che vi siano dei limiti alle banconote in circolazione nei portafogli, la finanza, e non solo quella, la considera una questione non di poca rilevanza così come lo sono le dinamiche delle varie criptovalute, altro aspetto che da lungo tempo si trova ad affrontare. Non per nulla, da più parti, l’avvento dello yuan digitale viene ad essere visto e considerato come una iniziativa, grazie alla quale, si potrebbero andare a risolvere alcune delle sfide ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Cina sta attualmente testando unoe, di conseguenza, è logico che gli esperti si interroghino sul fatto che tutto ciò possa comportare una. Indubbiamente, sul fatto che vi siano dei limiti allein circolazione nei portafogli, la finanza, e non solo quella, la considera una questione non di poca rilevanza così come lo sono le dinamichevarie criptovalute, altro aspetto che da lungo tempo si trova ad affrontare. Non per nulla, da più parti,viene ad essere visto e considerato come una iniziativa, grazie alla quale, si potrebbero andare a risolvere alcunesfide ...

