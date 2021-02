Cina - Usa | Xi a Biden | ' Lo scontro sarebbe un disastro per entrambi i Paesi' - Ma su Taiwan e Hong Kong la tensione sale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lotrae Usa si risolverebbe in 'unper'. Il presidente cinese Xi Jinping, nella prima telefonata avuta con la controparte americana Joedal suo ...

GiulioCentemero : Il governo #Draghi? Tutto l’opposto dei #giallorossi?? ??più #Usa meno #Cina ?? un piano vaccinale serio che permet… - SkyTG24 : Usa, il segretario di Stato Blinken: 'Cina rispetti diritti di Hong Kong, Tibet e uiguri' - Agenzia_Ansa : Usa, Blinken: Cina rispetti i diritti umani a Hong Kong e in Tibet - fainformazione : Xi a Biden: Cina e Usa 'dovrebbero rispettarsi a vicenda' Sotto la presidenza Trump, il contrasto alla Cina è stat… - fainfoesteri : Xi a Biden: Cina e Usa 'dovrebbero rispettarsi a vicenda' Sotto la presidenza Trump, il contrasto alla Cina è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Usa

Lo scontro trasi risolverebbe in 'un disastro per entrambi i Paesi'.Speriamo che le possibilità ora puntino verso un miglioramento delle relazioni', ha detto Xi a Biden, insistendo sul 'rispetto reciproco', su 'sforzi congiunti nella stessa direzione', ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...(Teleborsa) - Nella giornata di ieri si è svolto il primo colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping. A catturare l'interesse nella telefonata ...