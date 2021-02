Bahamas, tre naufraghi cubani sopravvivono oltre un mese su un'isola deserta (Di giovedì 11 febbraio 2021) New York, 11 febbraio 2021 - Salvati tre naufraghi cubani sopravvissuti oltre un mese su un isolotto mangiando cocco, topi e insetti . I tre, due uomini e una donna, sono stati avvistati e messi in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) New York, 11 febbraio 2021 - Salvati tresopravvissutiunsu un isolotto mangiando cocco, topi e insetti . I tre, due uomini e una donna, sono stati avvistati e messi in ...

SkyTG24 : Per oltre un mese tre naufraghi sono sopravvissuti su un isolotto delle #Bahamas. La loro storia ??… - Italia_Notizie : Topi e cocco: così tre cubani hanno resistito 33 giorni su un'isola sperduta delle Bahamas - pamy12001 : Tre persone sono sopravvissute per 33 giorni su un’isola deserta - lillydessi : Tre persone sono sopravvissute per 33 giorni su un’isola deserta - Il Post - TutankhatonEdit : RT @ilpost: Tre persone sono sopravvissute per 33 giorni su un’isola deserta -