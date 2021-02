Australian Open 2021, Sofia Kenin in lacrime: “Sapevo che non sarei riuscita a gestire la pressione” (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ una Sofia Kenin affranta quella che si è presentata ai microfoni dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open 2021 contro l’estone Kaia Kanepi. La vincitrice dell’edizione dello scorso anno dello Slam Australiano ha risposto in lacrime alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. “Sentivo che non ero lì, la mia testa non era lì. Non voglio togliere alcun merito a lei, ha giocato bene sui punti importanti. Ho avuto delle occasioni ma non le ho sapute sfruttare e so anche il motivo, ovvero perché i nervi hanno avuto la meglio su di me. Sapevo che non sarei riuscita a gestire davvero la pressione. Ovviamente non sono abituata a questo, quindi devo solo capire come ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ unaaffranta quella che si è presentata ai microfoni dopo la sconfitta al secondo turno deglicontro l’estone Kaia Kanepi. La vincitrice dell’edizione dello scorso anno dello Slamo ha risposto inalle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. “Sentivo che non ero lì, la mia testa non era lì. Non voglio togliere alcun merito a lei, ha giocato bene sui punti importanti. Ho avuto delle occasioni ma non le ho sapute sfruttare e so anche il motivo, ovvero perché i nervi hanno avuto la meglio su di me.che nondavvero la. Ovviamente non sono abituata a questo, quindi devo solo capire come ...

