Australian Open 2021, quante posizioni guadagna Fabio Fognini nel ranking ATP? Proiezioni e classifica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il ranking ATP è al momento una scienza del mistero, nel senso che nessuno può perdere punti, ma qualcuno può anche non guadagnarne. E' il caso di Novak Djokovic, che vincendo il torneo non aumenterebbe un bel niente in termini di punteggio, ma rimarrà in ogni modo saldo a 12030 punti. Ed anche per Fabio Fognini, in un certo senso, la questione è reale. Siccome lo scorso anno è arrivato agli ottavi di finale, con il terzo turno guadagnato da poche decine di minuti il ligure non può ancora guadagnare punti, e quindi il suo numero 17 resta lì. O può peggiorare, a seconda dei risultati degli altri (che possono essere il suo stesso avversario di dopodomani, l'Australiano Alex de Minaur, o il russo Karen Khachanov che affronterà Matteo Berrettini, o ancora, ...

