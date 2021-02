Atalanta show, un’altra notte magica. Con Gasperini seconda finale in tre anni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Zapata fa l’apripista, Pessina mette il sigillo a un’altra notte magica: l’Atalanta centra la seconda finale di Coppa Italia in tre anni, dimostrando una volta di più una maturità da grande squadra. Quando c’è un grande appuntamento, i Gaspboys non falliscono e non si fanno tradire dall’emozione, che si chiami Anfield, la tana del Liverpool, il palcoscenico dove recitare il calcio spettacolo della Dea o Amsterdam, la casa dell‘Ajax. Sono passati appena due mesi da quella storica impresa, ma prima ancora c’è stata la doppia sfida col Valencia, alla Scala del calcio e in Spagna e…e naturalmente c’è il Gewiss Stadium, ora teatro di altre imprese da ricordare. Senza pubblico, che peccato, anche se i tifosi fanno sentire la loro presenza scortando la squadra da Zingonia ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Zapata fa l’apripista, Pessina mette il sigillo a: l’centra ladi Coppa Italia in tre, dimostrando una volta di più una maturità da grande squadra. Quando c’è un grande appuntamento, i Gaspboys non falliscono e non si fanno tradire dall’emozione, che si chiami Anfield, la tana del Liverpool, il palcoscenico dove recitare il calcio spettacolo della Dea o Amsterdam, la casa dell‘Ajax. Sono passati appena due mesi da quella storica impresa, ma prima ancora c’è stata la doppia sfida col Valencia, alla Scala del calcio e in Spagna e…e naturalmente c’è il Gewiss Stadium, ora teatro di altre imprese da ricordare. Senza pubblico, che peccato, anche se i tifosi fanno sentire la loro presenza scortando la squadra da Zingonia ...

