Zhou e Lundgaard riconfermati in F2

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La F2 annuncia altri due piloti per il completamento della griglia di partenza per il 2021: si tratta di Guanyue Christian. Entrambi i giovani talenti della nuova academy targata Alpine sono stati confermati rispettivamente in UNI-Virtuosi e ART Grand Prix.: ancora un anno in F2 Altri due posti occupati nella categoria cadetta del motorsport a ruote scoperte. Parliamo del rinnovo dei due piloti della Alpine Academy, ovvero Guanyue Christian, con le rispettive scuderie per cui correvano già lo scorso anno. Il pilota cinese, che nella passata stagione ha puntato alle zone alte della classifica, tornerà a competere per il titolo di campione con il team inglese UNI-Virtuosi. Questa volta troverà, però, Felipe Drugovich al posto di ...