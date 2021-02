Una ex del Grande Fratello Vip rientra in Casa: “Tommaso Zorzi mi intervisterà!”, ecco di chi si tratta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una ex concorrente del Grande Fratello Vip questa sera tornerà nella Casa per venire intervistata da Tommaso Zorzi. Esattamente come è accaduto lo scorso mercoledì sera, anche oggi i vipponi saranno alle prese con il GF Vip Late Show. Una ex del Grande Fratello Vip rientra in Casa: “Tommaso Zorzi mi intervisterà!” Selvaggia Roma è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una ex concorrente delVip questa sera tornerà nellaper venire intervistata da. Esattamente come è accaduto lo scorso mercoledì sera, anche oggi i vipponi saranno alle prese con il GF Vip Late Show. Una ex delVipin: “mi” Selvaggia Roma è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RobertoBurioni : Il confronto tra me e Le Iene continua, ma in Tribunale. E oggi le Iene prendono una seconda sberla: respinta la lo… - teatrolafenice : ?? «Una pubblica opinione non è il sostituto del pensiero» (Warren Buffett). Buongiorno, amici! ?? #9febbraio - damore_marco : 8.02.21 L’unità “D’Amore” ha finito #gomorra5 mesi di fatica,notti su notti una dietro l’altra. Abbiamo sempre trov… - iti_angelo : Certo,se nel programma del nuovo governo,tra i punti principali ci sarà la lotta all'evasione,si potrebbe prevedere… - Testament73 : RT @borghi_claudio: MA ANCORA!!! Ma ancora devo sentire in televisione la Fornero dire che la crisi del 2011 era una crisi da ECCESSO DI DE… -