Traffico Roma del 10-02-2021 ore 17 | 30

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi spostamenti penalizzati dal maltempo raccomandiamo quindi la massima prudenza nella guida sulla si avvista code per lavori dal raccordo a via della Giustiniana verso Formello code perintenso invece sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via al sesto miglio Verso il raccordo a seguire verso la Giustiniana incolonnamenti anche dal raccordo fino al bivio con la Trionfale sulla tangenziale code da Corso Francia alla Salaria poi a seguire da dei Monti Tiburtini al bivio per laL’Aquila tutto verso San Giovanni proprio a San Giovanni ricordiamo che via La Spezia è diventata senso unico da via Monza piazzale appiotti conseguenza Ci sono rallentamenti e code a Largo Brindisi su viale Castrense ...