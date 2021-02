Reja | Capisco i problemi di Gattuso | sta cercando ancora un' identità tattica  

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla Gazzetta: "Mi dispiace per lui. A volte quando lo sento parlare delle difficoltà che sta trovando, mi pare di rivedermi" La Gazzetta dello Sport intervista Edy. Il tema è Atalanta - Napoli di Coppa Italia, in programma questa sera a Bergamo. " Per il Napoli sarà dura se l'Atalanta starà bene fisicamente . La squadra ...

Gattuso dovrà bloccare gli esterni atalantini, dice. "La loro spinta in alcuni momenti della ...i problemi di Rino, sta cercando ancora un'identità tattica . Almeno, mi è parso di aver ....... 'La sosta per le Nazionali un problema per i club? Il calendario andrebbe diluito ma come si fa? Noi della Nazionale le gare dobbiamo farle. E ci obbligano anche per le amichevoli.i ...Reja alla Gazzetta: "Capisco i problemi di Gattuso, sta cercando ancora un'identità tattica. Mi dispiace per lui" ...Edy Reja, ex allenatore di Napoli e Atalanta, si è proiettato alla partita di questa sera tra gli orobici e gli azzurri.