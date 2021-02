Post Venezia-Cremonese: le dichiarazioni degli allenatori (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ieri 9 Febbraio 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 19:00 si è disputata la partita Venezia-Cremonese di Serie B. Nel Post Venezia-Cremonese si sono rilasciate le dichiarazioni dei due Mister. Il Venezia si è trovata in vantaggio grazie ad un autogol ma poi ha raddoppiato con una grande rete. La Cremonese prova a rimanere in partita e così trova il gol della bandiera ma agli sgoccioli il Venezia firma la terza e definitiva rete. Venezia-Cremonese- 3-1: tripletta folgorante dei veneti Post Venezia-Cremonese: che cosa ha detto Paolo Zanetti? L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha rilasciato delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ieri 9 Febbraio 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 19:00 si è disputata la partitadi Serie B. Nelsi sono rilasciate ledei due Mister. Ilsi è trovata in vantaggio grazie ad un autogol ma poi ha raddoppiato con una grande rete. Laprova a rimanere in partita e così trova il gol della bandiera ma agli sgoccioli ilfirma la terza e definitiva rete.- 3-1: tripletta folgorante dei veneti: che cosa ha detto Paolo Zanetti? L’allenatore delPaolo Zanetti ha rilasciato delle ...

nuova_venezia : Massimo Zeviani, ricercatore del Veneto Institute of Molecular Medicine (Vimm), in un post su Facebook usa toni pes… - Nickthewolf : @robymessi65 Venezia è sempre bellissima, qualunque sia il tempo e ovunque tu faccia foto e video ?? Grazie, Roberto, per tutti i tuoi post. - pietro_nik88 : RT @LucaPery: [New Post] Stai pensando di andare in auto a Venezia ma non sai dove parcheggiare? Nessun problema, qui trovi tutte le inform… - BasketMagazine : New post: Cantù, Jordan Beyehe: “Felice di aver fatto bene contro una squadra fortissima come Venezia, ma ci teneva… - LucaPery : [New Post] Stai pensando di andare in auto a Venezia ma non sai dove parcheggiare? Nessun problema, qui trovi tutte… -