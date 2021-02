Paradise Lost in un nuovo trailer che mostra la storia alternativa e post-nucleare del gioco (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, All in! Games è entusiasta di rivelare un nuovo video unico per Paradise Lost, sviluppato da PolyAmorous. Il video presenta le differenze tra la nostra linea temporale e la linea temporale alternativa della storia di Paradise Lost, in cui la seconda guerra mondiale non è mai finita. Il video introduce gli spettatori nell'affascinante universo alternativo di Paradise Lost. Perché la seconda guerra mondiale è durata così a lungo? Perché l'umanità ha dovuto affrontare un olocausto nucleare? Quanto erano piccoli i cambiamenti che alla fine hanno fatto una differenza così enorme? Dopo più di vent'anni di guerra, i nazisti hanno posto fine al conflitto bombardando gran parte ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, All in! Games è entusiasta di rivelare unvideo unico per, sviluppato da PolyAmorous. Il video presenta le differenze tra la nostra linea temporale e la linea temporaledelladi, in cui la seconda guerra mondiale non è mai finita. Il video introduce gli spettatori nell'affascinante universo alternativo di. Perché la seconda guerra mondiale è durata così a lungo? Perché l'umanità ha dovuto affrontare un olocausto? Quanto erano piccoli i cambiamenti che alla fine hanno fatto una differenza così enorme? Dopo più di vent'anni di guerra, i nazisti hannoo fine al conflitto bombardando gran parte ...

