Miwa Energia si riparte | ma all’appello mancano tecnico e due giocatori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ormai è ufficiale. La FIP ha emanato un comunicato dove si sancisce il nuovo inizio dei campionati e tra questi c’è anche la Serie C Gold Campania. Si torna dunque ai nastri di partenza per un campionato che ricomincerà il 7 Marzo e terminerà con ogni probabilità nel mese di Giugno. Non sono ancora noti, comunque, calendario e formula del torneo ma l’arcano sarà svelato entro la prossima settimana. Alle società in gara l’onere e l’obbligo dei test rapidi per tutti iprima di ogni match. La squadra si radunerà a Benevento Lunedì 15 Febbraio presso la palestra Rampone con non poche novità rispetto agli eventi dello scorso Ottobre. Danno forfait e non saranno parte del gruppo, dunque, il coach Alessandro Marzullo e iIannicelli e Parrillo. La società ha parlato con ilil ...