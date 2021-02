L’ex Tottenham Pavlyuchenko: “Vidic e Ferdinand erano degli assassini…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Premier League è nota per il suo gioco fisico e spesso anche rude. Ne sa qualcosa anche Roman Pavlyuchenko, ex bomber del Tottenham che ha giocato nel massimo campionato inglese dal 2008 al 2012, proprio con gli Spurs. E tra i ricordi del torneo ci sono gli interventi duri dei difensori. Su tutti quelli di Vidic e Ferdinand, ex centrali del Manchester United.Pavlyuchenko e la "forza" di Vidic e Ferdinandcaption id="attachment 1092045" align="alignnone" width="586" Roman Pavlyuchenko (getty images)/captionCome riporta Championat, Pavlyuchenko ha ricordato alcuni dei momenti vissuti in Premier League e, nello specifico, delle sfide corpo a corpo con i due difensori: "Ho giocato con Vidic allo Spartak, poi ci siamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Premier League è nota per il suo gioco fisico e spesso anche rude. Ne sa qualcosa anche Roman, ex bomber delche ha giocato nel massimo campionato inglese dal 2008 al 2012, proprio con gli Spurs. E tra i ricordi del torneo ci sono gli interventi duri dei difensori. Su tutti quelli di, ex centrali del Manchester United.e la "forza" dicaption id="attachment 1092045" align="alignnone" width="586" Roman(getty images)/captionCome riporta Championat,ha ricordato alcuni dei momenti vissuti in Premier League e, nello specifico, delle sfide corpo a corpo con i due difensori: "Ho giocato conallo Spartak, poi ci siamo ...

LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: Come mezzala mancina, vista l'assenza di #Vidal per squalifica, è forte la tentazione #Eriksen dal 1': l'ex Tottenham è favor… - it_inter : Come mezzala mancina, vista l'assenza di #Vidal per squalifica, è forte la tentazione #Eriksen dal 1': l'ex Tottenh… - romanewseu : #Calciomercato, l’ex Roma #Lamela in uscita dal #Tottenham #ASRoma #RomanewsEU - sportli26181512 : Jorginho trascina il Chelsea. Tuchel stende il Tottenham di Mourinho: I Blues vincono il derby di Londra grazie a u… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Tottenham EFL CUP, Tottenham-Chelsea: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli