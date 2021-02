L’Equipe contro Agnelli: «Pericoloso che sia lui a disegnare il calcio del domani» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la lite con Conte, L’Equipe ha pubblicato un articolo d’attacco contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli Dopo lo scontro di ieri sera tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, fatto di paroloni e gestacci, L’Equipe ha deciso di puntare il dito contro il presidente della Juventus in un articolo che lo addita come «Pericoloso per il calcio del domani». «La Champions League è figlia dell’amore, mentre in futuro sarà la figlia della dittatura dei grandi club, della loro avidità e della debolezza della UEFA. Lo sport più universale del pianeta è ostaggio di una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni, per timore di non poter più ricevere benefici. Un anno fa Andrea Agnelli, patron della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la lite con Conte,ha pubblicato un articolo d’attaccoil presidente della Juventus AndreaDopo lo sdi ieri sera tra Andreae Antonio Conte, fatto di paroloni e gestacci,ha deciso di puntare il ditoil presidente della Juventus in un articolo che lo addita come «per ildel». «La Champions League è figlia dell’amore, mentre in futuro sarà la figlia della dittatura dei grandi club, della loro avidità e della debolezza della UEFA. Lo sport più universale del pianeta è ostaggio di una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni, per timore di non poter più ricevere benefici. Un anno fa Andrea, patron della ...

