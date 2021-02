Le prime misure di Draghi sul Coronavirus (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra qualche giorno, esattamente il 15 febbraio, scadranno molte delle restrizioni che erano state imposte con l’ultimo decreto del governo Conte. Mario Draghi è quindi subito chiamato in causa nel prendere una decisione cruciale sulla gestione della crisi pandemica in Italia. Spostamenti tra regioni e stazioni sciistiche In particolare si aspettano risposte sul prolungamento o meno del divieto di spostamento tra le regioni e le riaperture degli impianti sciistici, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica. Al momento sembra davvero improbabile che il primo atto del nuovo governo Draghi sia un “liberi tutti” e il ritorno alla normalità. I numeri ancora alti dei contagi e i ritardi nel piano delle vaccinazioni impongono riflessioni serie e ancora impopolari e Draghi lo sa bene. La continuità con il governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra qualche giorno, esattamente il 15 febbraio, scadranno molte delle restrizioni che erano state imposte con l’ultimo decreto del governo Conte. Marioè quindi subito chiamato in causa nel prendere una decisione cruciale sulla gestione della crisi pandemica in Italia. Spostamenti tra regioni e stazioni sciistiche In particolare si aspettano risposte sul prolungamento o meno del divieto di spostamento tra le regioni e le riaperture degli impianti sciistici, uno dei settori più colpiti dalla crisi economica. Al momento sembra davvero improbabile che il primo atto del nuovo governosia un “liberi tutti” e il ritorno alla normalità. I numeri ancora alti dei contagi e i ritardi nel piano delle vaccinazioni impongono riflessioni serie e ancora impopolari elo sa bene. La continuità con il governo ...

maxschiavini : Se Draghi comincia così dura poco.... Coronavirus, indiscrezioni sulle prime misure di Mario Draghi: sci e spostame… - Chiara13317749 : #vogliamovotare #elezionisubito Coronavirus, indiscrezioni sulle prime misure di Mario Draghi: sci e spostamenti,… - GianCrown : il camaleonte leghista, dimostra che non sono le ideologie a guidarli, ma l'effetto poltrone. Tutto nel giro di un… - GeMa7799 : Torna l'incubo-dpcm? Covid, indiscrezioni sulle prime mosse di Draghi: per lunedì il pacchetto anti-caos... - infoitinterno : Coronavirus, indiscrezioni sulle prime misure di Mario Draghi: sci e spostamenti, il decreto per lunedì -