Laura e Peter uccisi da Benno in momenti diversi: la ricostruzione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mentre si cerca di recuperare il corpo di un uomo, che potrebbe essere quello di Peter Neumair, nelle acque dell'Adige, le indagini vanno avanti e gli inquirenti provano a capire cosa sia successo il 4 gennaio 2021, il giorno in cui la coppia scompare nel nulla. E' il giorno in cui certamente entrambi sono stati uccisi anche se, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Peter e Laura potrebbero esser stati uccisi in momenti diversi. Era un periodo complicato e difficile quello che la famiglia stava affrontando. Laura aveva paura di suo figlio, aveva paura che potesse fare del male anche alla sorella. Ed è per questo che si confidava con le amiche e che consigliava a sua figlia di non restare da sola. Benno era davvero sull'orlo di un ...

