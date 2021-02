La parrucchiera sguscia in casa

Ultime Notizie dalla rete : parrucchiera sguscia

Italia Oggi

Parrucchieri chiusi a Berlino per l'emergenza sanitaria Non mi taglio i capelli da oltre quattro mesi, a causa del Covid, come milioni di altri uomini. Sono andato dal mio parrucchiere a Trastevere, ...Parrucchieri chiusi a Berlino per l'emergenza sanitaria Non mi taglio i capelli da oltre quattro mesi, a causa del Covid, come milioni di altri uomini. Sono andato dal mio parrucchiere a Trastevere, ...Mia moglie è sempre a posto, perché sa far da sola. Lei non arriva a tagliarsi i capelli, tanto sta sempre bene, ma insiste per tagliarli a me. Fidarmi, oppure no? Non assomiglierò a Albert, o a Ludwi ...