Jerome Boateng, morta l'ex fidanzata: si erano lasciati una settimana fa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) l'ex fidanzata di Jerome Boateng, la modella Kasia Lenhardt, è stata trovata morta in casa nella sua abitazione di Berlino. Aveva 25 anni Giallo in Germania, dove una modella di 25 anni è stata trovata morta nella propria abitazione. Si tratta di Kasia Lenhartd, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. La ragazza è stata ritrovata senza vita dalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Non si sa ancora la causa del decesso, ma si pensa ad un suicidio. Si aspettano i risultati dell'autopsia, che arriveranno nelle prossime ore. A confermare la scomparsa della modella è stata la collega Sara Kulka, attraverso Instagram: "Riposa in pace. Non ti dimenticherò mai, non conosco nessuno che possa ridere come te.

