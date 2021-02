Icardi torna a far parlare di sé: like sui social alla festa juventina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I "like" di Mauro Icardi non sono affatto passati inosservati. Ormai è ben noto che i suoi rapporti con l'Inter non siano terminati in maniera idilliaca e, non a caso, la sua partecipazione alla gioia ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I "" di Mauronon sono affatto passati inosservati. Ormai è ben noto che i suoi rapporti con l'Inter non siano terminati in maniera idilliaca e, non a caso, la sua partecipazionegioia ...

DrBlackMrWhite1 : @mattiamelara_ Sicuro, ma secondo me finché c’è Ronaldo, non vedremo Icardi da noi. L’anno prossimo verrà rinnovato… - edoardo18983 : @MatteoDentini Torna a tifare Icardi allora - DonatoFCIM : @raffaelecaru Ma sai che in partita come queste servirebbe proprio lui? Il problema è proprio che nessuno finalizza… - Yuro_23 : Icardi torna in italia - infoitsport : Ligue 1 - Il Psg vince a Marsiglia e mette pressione alle prime due. Torna al gol Icardi -