Governo: Cacciari, 'sovranismo? Non c'era nulla prima, non c'è niente di europeo adesso' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Cosa resta del sovranismo dopo l'addio di Salvini alle politiche anti-europeiste? "Non c'era niente prima, non c'è niente adesso. Tutto resta esattamente com'era, un pastrocchio". A liquidare la questione in poche e secche parole è Massimo Cacciari che conversando con l'Adnkronos definisce le teorie sul sovranismo in Italia "pragmatici opportunismi. Slogan demagogici ed elettoralistici privi di alcun fondamento perché tutte le persone ragionevoli sapevano di una irreversibilità di una certa relazione e rapporti con l'Europa". Il quadro è "confortantissimo perché non c'è nulla da prendere sul serio: Non c'era nessuna reale politica sovranista prima; ed oggi nessuna reale politica europeista. Non c'è nessuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Cosa resta deldopo l'addio di Salvini alle politiche anti-europeiste? "Non c'era, non c'è. Tutto resta esattamente com'era, un pastrocchio". A liquidare la questione in poche e secche parole è Massimoche conversando con l'Adnkronos definisce le teorie sulin Italia "pragmatici opportunismi. Slogan demagogici ed elettoralistici privi di alcun fondamento perché tutte le persone ragionevoli sapevano di una irreversibilità di una certa relazione e rapporti con l'Europa". Il quadro è "confortantissimo perché non c'èda prendere sul serio: Non c'era nessuna reale politica sovranista; ed oggi nessuna reale politica europeista. Non c'è nessuna ...

TV7Benevento : Governo: Cacciari, 'sovranismo? Non c'era nulla prima, non c'è niente di europeo adesso' (2)... - TV7Benevento : Governo: Cacciari, 'sovranismo? Non c'era nulla prima, non c'è niente di europeo adesso'... - TwoBertrand : RT @FlaviaYouth: Oggi su @LaStampa Massimo #Cacciari fa un po’ di chiarezza: esiste la politica incompetente e questa produce i peggiori di… - valtaro : #Governo Draghi, l'acceso confronto tra Marco Travaglio e Massimo Cacciari a Otto e mezzo - MauroCapozza : RT @erretti42: è del governo fatto esplodere, cioè delle vittime. E si chiama “fallimento di Conte” e “crisi di sistema” (Cacciari&Giannini… -