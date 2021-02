Gli ippopotami di Pablo Escobar ora fanno paura

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono stati importati illegalmente in Colombia negli anni Ottanta da. E oggi stanno diventando pericolosi: glidel narcotrafficante si sono infatti riprodotti e sono aumentati notevolmente di numero, tanto da costituire un serio rischio per la biodiversità: è il grido d’allarme lanciato da un gruppo di scienziati, secondo cui questi pachidermi vanno abbattuti prima che spazzino via la flora e la fauna locale. Nella Hacienda Nápoles, a Doradal, nel dipartimento di Antioquia,aveva creato un vero e proprio zoo con rinoceronti, elefanti, giraffe,ed altri animali esotici. Quando venne ucciso, nel 1993, molti di questi animali vennero trasferiti o morirono, ma glivennero abbandonati anche a causa degli alti costi e della difficoltà di ...

portati in Colombia da Escobar per il suo zoo privato Escobar aveva allestito anche un enorme zoo nella sua vasta tenuta - fortezza, la Hacienda Nápoles , a Doradal, nel dipartimento di ...Quando venne ucciso, nel 1993, molti di questi animali vennero trasferiti o morirono, mavennero abbandonati anche a causa degli elevati costi e dei problemi logistici legati al loro ...Ippopotami di Pablo Escobar minacciano l'ambiente in Colombia: erano nello zoo privato della Hacienda Napoles, ora liberi (e tanti).Gli ippopotami importati illegalmente in Colombia negli anni Ottanta per lo zoo privato dell'ex re dei narcos Pablo Escobar vivono adesso allo stato selvatico e sono notevolmente aumentati negli ultim ...