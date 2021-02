"Gli basta una telefonata". Soldi e potere, la verità di Corsetto su Draghi: che governo ci aspetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Riferiscono che Mario Draghi tenga la bocca cucita. Anzi, cucitissima. Nel corso delle consultazioni ascolta, prende appunti. Ma non si sbottona. E non lo fa soprattutto sulla squadra dei ministri che sarà chiamato a presentare, probabilmente già nel weekend. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal Corriere della Sera, l'ex governatore della Bce potrebbe rivelare i nomi ai partiti di maggioranza solo pochi minuti prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva. Insomma, ministri che potrebbero essere una sorpresa per tutti. Sergio Mattarella compreso. E, ovviamente, una delle caselle osservate più da vicino è quella del Mef, il ministero dell'Economia, dove non verrò riconfermato Roberto Gualtieri (questa pare una assoluta certezza). Chi, dunque, all'Economia? Sul tema si spende Augusto Minzolini, in un retroscena su Il Giornale di oggi, mercoledì 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Riferiscono che Mariotenga la bocca cucita. Anzi, cucitissima. Nel corso delle consultazioni ascolta, prende appunti. Ma non si sbottona. E non lo fa soprattutto sulla squadra dei ministri che sarà chiamato a presentare, probabilmente già nel weekend. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate dal Corriere della Sera, l'ex governatore della Bce potrebbe rivelare i nomi ai partiti di maggioranza solo pochi minuti prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva. Insomma, ministri che potrebbero essere una sorpresa per tutti. Sergio Mattarella compreso. E, ovviamente, una delle caselle osservate più da vicino è quella del Mef, il ministero dell'Economia, dove non verrò riconfermato Roberto Gualtieri (questa pare una assoluta certezza). Chi, dunque, all'Economia? Sul tema si spende Augusto Minzolini, in un retroscena su Il Giornale di oggi, mercoledì 10 ...

