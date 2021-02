Giappone, prezzi di fabbrica restano deboli a gennaio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scivolano ancora i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, a gennaio i prezzi di fabbrica hanno registrato un decremento dell’1,6% su base annua, rispetto al -2% del mese precedente. Su base mensile, i prezzi all’industria non hanno registrato una variazione positiva dello 0,4% dopo il +0,5% di dicembre. I prezzi import hanno segnato un aumento del 2,3% su base mensile ed un calo dell’8,2% su base tendenziale. I prezzi export sono saliti dello 0,9% su mese e scesi dell’1% su anno. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scivolano ancora ialla produzione in. Secondo la Bank of Japan, a gennaio idihanno registrato un decremento dell’1,6% su base annua, rispetto al -2% del mese precedente. Su base mensile, iall’industria non hanno registrato una variazione positiva dello 0,4% dopo il +0,5% di dicembre. Iimport hanno segnato un aumento del 2,3% su base mensile ed un calo dell’8,2% su base tendenziale. Iexport sono saliti dello 0,9% su mese e scesi dell’1% su anno.

Mercoledì 10/02/2021 00:50 Giappone : Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%) 02:30 Cina : Prezzi produzione, annuale (atteso 0,4%; preced. - 0,4%) 02:30 Cina : Prezzi consumo, annuale (atteso - 0,1%; preced. 0,2%...

Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,14% martedì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza ha vir ...

