“Fidanzata con un altro di UeD”. Giulia Cavaglia esce allo scoperto: il nuovo ragazzo non è per niente sconosciuto al gossip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giulia Cavaglia, riflettori accesi su di lei. Da tutti ricordata come ex volto di Uomini e Donne, non una bensì per due volte. E nello studio di Maria De Filippi, dapprima come corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi, e poi come tronista, Giulia ha decisamente spiccato il volo. Tra le più seguite di sempre, l’influencer oggi torna sulle pagine di gossip con un nuovo amore. La relazione con Manuel Galiano non ha avuto la durata sperata. Poche settimane e tra di loro le prime incompatibilità si sono rivelate decisive per raggiungere il capolinea. Sono bastati pochi mesi per l’ex tronista per ritrovare l’amore al fianco di Francesco Sole. E se in un primo momento l’ex youtuber sembrava essere l’uomo della vita, le strade si sono nuovamente divise.



