Draghi premier, ma Berlusconi è il re delle consultazioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua il ciclo delle consultazioni al Governo con Draghi che ha incontrato anche Berlusconi, autentico re di giornata. Draghi (getty images)La crisi di Governo è incombente in Italia con la difficile situazione riguardante l'esecutivo. Infatti è in costruzione una squadra che possa garantire alla penisola la ripresa dal punto di vista economico e soprattutto stabilità politica fino alle elezioni del 2023. Un compito difficile per l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, che sta pian piano proseguendo con le consultazioni. Tra i tanti personaggi arrivati a Roma, spicca la figura di Silvio Berlusconi. Lui l'autentico protagonista in questi lunghi e intensi giorni. Cosa sta accadendo al Governo Draghi (web source)Nella ...

