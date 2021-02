Draghi già stufo dei grillini. Volevano un segnale prima del voto su Rousseau, silenzio dal premier (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mario Draghi ha terminato anche il secondo giro di consultazioni. E alla fine è rimasto zitto. Pare che la lista dei ministri sarà ultimata già venerdì e che in serata il “governo del presidente” potrebbe già giurare. Il silenzio di Draghi dopo le consultazioni Il premier incaricato non ha rilasciato dichiarazioni. Un silenzio che stride con la verbosità del suo predecessore Giuseppe Conte. Ma che ha anche un altro significato. E’ un segnale inequivocabile a Beppe Grillo che si attendeva una parola da Draghi per convincere i suoi prima del voto su Rousseau che dovrebbe partire stasera e andrà avanti 24 ore. Draghi invece non ha fatto concessioni. Evidentemente giudica irrilevante il sondaggio sulla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Marioha terminato anche il secondo giro di consultazioni. E alla fine è rimasto zitto. Pare che la lista dei ministri sarà ultimata già venerdì e che in serata il “governo del presidente” potrebbe già giurare. Ildidopo le consultazioni Ilincaricato non ha rilasciato dichiarazioni. Unche stride con la verbosità del suo predecessore Giuseppe Conte. Ma che ha anche un altro significato. E’ uninequivocabile a Beppe Grillo che si attendeva una parola daper convincere i suoidelsuche dovrebbe partire stasera e andrà avanti 24 ore.invece non ha fatto concessioni. Evidentemente giudica irrilevante il sondaggio sulla ...

fattoquotidiano : Lezioni in estate, giornali e partiti esultano per la “ricetta Draghi” sulla scuola. Ma era già una proposta di Azz… - borghi_claudio : Sarà molto interessante vedere Draghi recapitare in UE il NO all'aumento di tassazione sulla casa che con conte e g… - riotta : Se Berlusconi può essere adesso kingmaker di Draghi e i giornali già critici lo adulano è perché la sinistra non ne… - serenel14278447 : Rousseau, già stasera il voto M5S sulla piattaforma. Una telefonata Grillo-Draghi sblocca lo stallo. Corriere della sera. - EffettoFrank : RT @EnricoMatteioli: Vecchi amici di via XX settembre confermano che sarà Daniele #Franco il successore di #Gualtieri al #Mef. Il DG di #Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi già Covid, Sileri a Sky TG24: ci siamo mossi in ritardo contro varianti, ma non siamo indietro

A livello europeo quello che deve essere fatto è stimolare coloro che hanno già un vaccino nei ... Sileri: 'Voto sì a Governo Draghi. Bello vedere partiti uniti' Sileri si è poi dichiarato ...

Rousseau, già stasera il voto M5S sulla piattaforma. Una telefonata Grillo - Draghi sblocca lo stallo

... affermando al termine del colloquio con Draghi che il premier incaricato ha previsto un ministero ... Il voto su Rousseau potrebbe quindi svolgersi già stasera, o, se i tempi tecnici non lo ...

M5S, Di Battista contro Draghi: «No ad accozzaglia con Leu e Lega». Ma Grillo fa già il programma di governo Corriere della Sera A livello europeo quello che deve essere fatto è stimolare coloro che hannoun vaccino nei ... Sileri: 'Voto sì a Governo. Bello vedere partiti uniti' Sileri si è poi dichiarato ...... affermando al termine del colloquio conche il premier incaricato ha previsto un ministero ... Il voto su Rousseau potrebbe quindi svolgersistasera, o, se i tempi tecnici non lo ...