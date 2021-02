Dopo 70 anni di matrimonio la commossa fine: muoiono insieme (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Accade in Inghilterra dove i due Dopo aver contratto il coronavirus sono stati ricoverati e sono deceduti a pochissimo tempo di distanza. Una storia di quelle che fanno commuovere, di quelle speciali e vere: una coppia, entrambi di 91 anni, insieme fino alla fine, fino all’ultimo respiro. La storia dall’Inghilterra, dove i due Dopo settanta anni di matrimonio e aver superato di dieci anni le cosiddetta “nozze di diamante” non sono riusciti a sopravvivere ad un nemico comune, un nemico infimo e silenzioso che da un anno a questa parte a portato via più di 2 milioni di vite: il covid. I coniugi Margaret e Derek Firth sono spirati al Trafford General Hospital nella Greater Manchester. LEGGI ANCHE >>> La strada ghiacciata e il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Accade in Inghilterra dove i dueaver contratto il coronavirus sono stati ricoverati e sono deceduti a pochissimo tempo di distanza. Una storia di quelle che fanno commuovere, di quelle speciali e vere: una coppia, entrambi di 91fino alla, fino all’ultimo respiro. La storia dall’Inghilterra, dove i duesettantadie aver superato di diecile cosiddetta “nozze di diamante” non sono riusciti a sopravvivere ad un nemico comune, un nemico infimo e silenzioso che da un anno a questa parte a portato via più di 2 milioni di vite: il covid. I coniugi Margaret e Derek Firth sono spirati al Trafford General Hospital nella Greater Manchester. LEGGI ANCHE >>> La strada ghiacciata e il ...

