Covid, la mappa del virus: ecco le Regioni dove il rischio è più alto (e cosa potrebbe cambiare) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sedici Regioni gialle, tre arancioni, nessuna rossa. Ma anche una miriade di microzone rosse dove si teme un'impennata dei contagi per le mutazioni del virus. E tre Regioni-Province autonome... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sedicigialle, tre arancioni, nessuna rossa. Ma anche una miriade di microzone rossesi teme un'impennata dei contagi per le mutazioni del. E tre-Province autonome...

GiulianaDaniel2 : RT @Corriere: Varianti, la mappa in Italia: l’impennata in Molise, i focolai a Bergamo, i casi sospetti in Sicilia - Curry_StephW : Varianti #COVID19 in Italia, ecco in quali regioni sono state individuate - SkyTG24 : Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione - euronewsit : In questi grafici, aggiornati quotidianamente, i progressi dei paesi UE (ed extra-UE, come il Regno Unito) a confro… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Covid-19, chi fa più vaccini in Europa? Tutti i numeri e la mappa In questi… -