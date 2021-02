Covid-19, troppi contagi: chiuse 49 classi a Fasano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da oggi e fino al prossimo 24 febbraio le lezioni in presenza nel II circolo didattico di Fasano (in provincia di Brindisi) sono sospese a causa di alcuni casi di contagio da coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da oggi e fino al prossimo 24 febbraio le lezioni in presenza nel II circolo didattico di(in provincia di Brindisi) sono sospese a causa di alcuni casi dio da coronavirus. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - cancroforever : @SALVATOREDILO16 @RobertoBurioni No, non sono troppi. Pre Covid arrivi anche a 25 alunni. Deve esserci oggi però di… - maurizio_sapora : @tetrabondi Quello che in troppi trascurano è che per il covid-19 muoiono centinaia di persone al giorno. E che un… - VELOSPORT1960 : L'allarme contagi Covid lanciato oggi dall'Unità di crisi della Regione - viralvideovlogs : RT @Ilsolofrano: #scuola e #COVID19 , la Regione a Sindaci e Prefetti: 'Troppi contagi, scegliete la #dad ' -