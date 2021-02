Calciomercato Milan, Hysaj è più di un’idea. Le ultime (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Calciomercato Milan: Elseid Hysaj, terzino destro classe 1994, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il Napoli «Discorso chiuso, dal prossimo anno saremo altrove. Stiamo parlando con altri club» – è quello che rivelato l’agente del terzino partenopeo a Radio Punto Nuovo. Il Milan potrebbe essere seriamente interessato, qualora Diogo Dalot non venisse riscattato. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza della Lazio e della Fiorentina. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021): Elseid, terzino destro classe 1994, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il Napoli «Discorso chiuso, dal prossimo anno saremo altrove. Stiamo parlando con altri club» – è quello che rivelato l’agente del terzino partenopeo a Radio Punto Nuovo. Ilpotrebbe essere seriamente interessato, qualora Diogo Dalot non venisse riscattato. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza della Lazio e della Fiorentina. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La riunione in uno sgabuzzino, la firma a notte inoltrata superando la #ASRoma: i retroscena sull’operazione… - BombeDiVlad : ????#Milan, pretendenti dall’#Inghilterra per #Pobega ??Non passano inosservate le prestazioni del ragazzo #LBDV… - sportli26181512 : Milan, parla Gazidis: 'Ibrahimovic? E' l'eccezione a tutte le regole, sempre': Il Milan è primo in classifica, si a… - cmdotcom : #Milan, parla #Gazidis: '#Ibrahimovic? E' l'eccezione a tutte le regole, sempre' - zazoomblog : Calciomercato Milan pronto l’addio del gioiello: due offerte sul piatto - #Calciomercato #Milan #pronto #l’addio -