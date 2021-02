Bryant morto per un errore del pilota Troppa nebbia, non doveva decollare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Decisiva la perizia: disorientato dalla perturbazione, così l'elicottero del mito del basket si è schiantato "doveva viaggiare fuori dalle nuvole, ma non seguì l'ordine". Nell'incidente morì anche la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Decisiva la perizia: disorientato dalla perturbazione, così l'elicottero del mito del basket si è schiantato "viaggiare fuori dalle nuvole, ma non seguì l'ordine". Nell'incidente morì anche la ...

infoitsport : Il pilota dell’elicottero in cui è morto Kobe Bryant era “disorientato dalla nebbia” - LeoFiorino : RT @_DAGOSPIA_: COME E’ MORTO KOBE BRYANT?- L’ERRORE DEL PILOTA CAUSO’ LO SCHIANTO DELL’ELICOTTERO: AVEVA PERSO... - Magamag76377872 : RT @_DAGOSPIA_: COME E’ MORTO KOBE BRYANT?- L’ERRORE DEL PILOTA CAUSO’ LO SCHIANTO DELL’ELICOTTERO: AVEVA PERSO... - _DAGOSPIA_ : COME E’ MORTO KOBE BRYANT?- L’ERRORE DEL PILOTA CAUSO’ LO SCHIANTO DELL’ELICOTTERO: AVEVA PERSO...… - infoitsport : Kobe Bryant morto per un errore del pilota: le cause dell’incidente confermate dalla perizia -