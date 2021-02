Bolzano, Peter e Laura sarebbero stati uccisi a distanza di 4 ore: 'Brutta lite con la sorella, rifiutava di farsi curare' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Peter Neumair e Laura Perselli potrebbero essere stati uccisi in due momenti differenti . I due coniugi scomparsi di potrebbero essere morti in situazioni diverse e ad essere accusato del delitto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Neumair ePerselli potrebbero esserein due momenti differenti . I due coniugi scomparsi di potrebbero essere morti in situazioni diverse e ad essere accusato del delitto ...

chilhavistorai3 : Peter Neumair: Riprese le ricerche nell'Adige nel punto in cui l’ecoscandaglio ieri ha segnalato quello che potrebb… - leggoit : Bolzano, Peter e Laura sarebbero stati uccisi a distanza di 4 ore: «Brutta lite con la sorella, rifiutava di farsi… - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Giallo di Bolzano, dopo Laura le ricerche di Peter si focalizzano sul fiume Adige in un punto preciso: si è individuata una s… - fanpage : Omicidio di Bolzano, Peter e Laura sarebbero stati uccisi in due momenti diversi - storie_italiane : ?? ULTIM’ORA #Bolzano Proseguono le ricerche di Peter Neumar nell’Adige #bolzano @eleonoradaniele #storieitaliane -