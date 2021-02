Beautiful | anticipazioni 10 febbraio 2021 | la decisione di Brooke

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)10, puntata di oggi con grandi colpi di scena per tutti i protagonisti mentre Shauna approfitta della situazione per conquistare Ridge. Shauna interessata a Ridge Puntataoggi 10con tantissimi colpi di scena che sono solo una anticipazione di quello che andremo a vedere nelle prossime puntate in onda sempre su Canale 5. Come sappiamo la questione di Thomas che è scomparso nel nulla sembra oramai essere una Odissea, dove tutti cercano la verità ma non la trovano.in tutti i modi è riuscita a convincere Hope a non dire la verità su quella notte, ovvero di aver accidentalmente spinto Thomas dentro la vasca piena di acido dopo un litigio. Nello stesso tempo però Ridge fa pressioni per avere la verità, scoprendo solo ...