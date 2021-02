Bari | incidente auto-moto tra Rutigliano e Noicottaro | Pietro muore a 25 anni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aveva solo 25Poli. E’ il ragazzo morto ieri pomeriggio in unsulla circumvallazione di, poco prima delle 19.sulla circumvallazione: mortoPoli Il 25enne viaggiava in sella alla suacicletta in direzionequando si sarebbe scontrato frontalmente con una macchina che si sta immettendo sulla circumvallazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

baritoday : Incidente in tangenziale a Bari: moto finisce contro guardrail, due feriti - Borderline_24 : #Bari, #Incidente sulla #Tangenziale ai curvoni di #Japigia: due feriti - zazoomblog : Bari incidente tra Ruvo di Puglia e Molfetta: Rosanna muore a 19 anni - #incidente #Puglia #Molfetta: #Rosanna - Ilikepuglia : Incidente stradale nel barese, morta una ragazza di 20 anni - PugliaStream : Incidente, muore una ventenne Collisione tra due autovetture -

Ultime Notizie dalla rete : Bari incidente

BariToday

Drammaticostradale ieri pomeriggio sulla circonvallazione di Rutigliano, pochi minuti prima delle 19. la salma è stata trasportata al Policlinico di. 1 shares Facebook 0 Twitter 1 ...... essendo rimasta vittima di un gravissimostradale proprio nei pressi della mia città. ... I miei innumerevoli ringraziamenti vanno a due equipe del policlinico dil'unità operativa ...L'incidente pochi minuti prima delle 19 di ieri, l'impatto non ha lasciato scampo al ragazzo in sella alla moto.Si moltiplicano le iniziative degli animalisti per ricordare la “staffettista“, morta in un incidente stradale durante un trasporto di cuccioli ...