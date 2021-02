Arval - Un 2020 di crescita malgrado la pandemia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con 1.381.555 veicoli, la flotta gestita dain tutto il mondo (oltre 300.000 clienti in 30 Paesi) cresce nelrispetto al 2019,laabbia colpito anche il business della società di noleggio a lungo termine del gruppo BNP Paribas. Del numero complessivo, circa un milione sono i noleggi corporate, 100.000 quelli fatti dai privati (+15,7%), mentre il mid term ha messo a segno un +6% anno su anno. Grazie alle consegne di inizio anno, anche in Italia la flotta gestita è cresciuta fino a quota 228.327 veicoli (+5,2%): nel dettaglio, si è registrato un aumento del 13% per la flotta Retail, destinata a privati, piccole e medie imprese e liberi professionisti, e del 24% quella mid term,le immatricolazioni nelsiano calate dell'11,53%, comunque meno del ...

ansa2030 : Responsabilità sociale,Arval ottiene il Platinum da EcoVadis. Nel 2020 ha raggiunto un punteggio di 74/100,sale su… -

Ultime Notizie dalla rete : Arval 2020

Nelha assunto il ruolo di ambasciatore della mobilità elettrica registrando una crescita doppia rispetto al ritmo del mercato, considerando il mercato globale per singolo Paese, in ...Nelha raggiunto un punteggio di 74/100, in crescita rispetto al punteggio 2019 che era pari a 70/100. Questo risultato permette addi passare dal livello Gold al livello Platinum, ...Con 1.381.555 veicoli, la flotta gestita da Arval in tutto il mondo (oltre 300.000 clienti in 30 Paesi) cresce nel 2020 rispetto al 2019, malgrado la pandemia abbia colpito anche il business della soc ...Arval è nota al grande pubblico come società specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli e nelle soluzioni di mobilità sostenibile. Grazie alla qualità dei suoi servizi, alla capacità di agi ...