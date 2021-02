Arcuri consegna agli ospedali mascherine che non proteggono (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Francesca Galici Fuori dal coro ha indagato sulle "mascherine" d'oro acquistate dalla Cina e distribuite dalla Protezione civile: i risultati lasciano a bocca aperta Proseguono le inchieste di Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento del martedì sera di Rete4. Durante l'ultma puntata, andata in onda il 9 febbraio, la trasmissione ha condotto un'inchiesta relativa alle mascherine FFP2 acquistate a marzo 2020 dalla Cina, incluse in una commessa da 1,2 miliardi di euro voluta dal commissario Domenico Arcuri. Erano i giorni della prima ondata, dello tsunami improvviso che ha travolto l'Italia, che si è trovata sorprendentemente sguarnita di dispositivi di protezione individuale negli ospedali. Come riferisce il comunicato stampa della trasmissione, per quella commessa sono ora indagati ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Francesca Galici Fuori dal coro ha indagato sulle "" d'oro acquistate dalla Cina e distribuite dalla Protezione civile: i risultati lasciano a bocca aperta Proseguono le inchieste di Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento del martedì sera di Rete4. Durante l'ultma puntata, andata in onda il 9 febbraio, la trasmissione ha condotto un'inchiesta relativa alleFFP2 acquistate a marzo 2020 dalla Cina, incluse in una commessa da 1,2 miliardi di euro voluta dal commissario Domenico. Erano i giorni della prima ondata, dello tsunami improvviso che ha travolto l'Italia, che si è trovata sorprendentemente sguarnita di dispositivi di protezione individuale negli. Come riferisce il comunicato stampa della trasmissione, per quella commessa sono ora indagati ...

secolotrentino : Ritardi nella consegna dei vaccini. Pfizer Italia e Arcuri dovranno presentarsi in tribunale - AnsaLiguria : Vaccini: Toti, Liguria riduce a 10% stock seconde dosi. 'Arcuri ha garantito che flussi di consegna sono ormai stab… - PrinceDavid_BEL : Complimentoni ad #Arcuri per l'ottimo lavoro ke sta svolgendo!! Ps: tutta l'UE ha avuto gli stessi ritardi di conse… - mercuziovic71 : ho letto il bando per le Primule. 30 giorni di tempo per la consegna chiavi in mano di non si sa quanti padiglioni;… - GGuazzaloca : @federicaflo Sarà bello parlarne a voce presto. Io credo sia stata una mossa opportunista e rischiosa. Non so se Be… -