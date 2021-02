Alba Parietti difende Tommaso Zorzi dall’attacco di Pupo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alba Parietti ha commentato più volte il percorso di Tommaso Zorzi al GF Vip. Qualche volta la conduttrice ha bacchettato il gieffino, altre ha riservato bellissime parole per il rapporto tra Tommaso e Francesco Oppini e ieri sera ha difeso l’influencer da un attacco. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Pupo si è scagliato contro Zorzi e quello che ha detto il cantante non è piaciuto affatto ad Alba Parietti. “Dire qualcosa a favore o contro qualcuno al GF Vip diventa veramente complicato, perche? parte un fuoco di fila che lascia francamente perplessi. Tuttavia, io mi sento, di dire che bisogna avere rispetto, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione. Tutti hanno meriti, ma tutti hanno limiti. Stefania e? molto ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha commentato più volte il percorso dial GF Vip. Qualche volta la conduttrice ha bacchettato il gieffino, altre ha riservato bellissime parole per il rapporto trae Francesco Oppini e ieri sera ha difeso l’influencer da un attacco. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vipsi è scagliato controe quello che ha detto il cantante non è piaciuto affatto ad. “Dire qualcosa a favore o contro qualcuno al GF Vip diventa veramente complicato, perche? parte un fuoco di fila che lascia francamente perplessi. Tuttavia, io mi sento, di dire che bisogna avere rispetto, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione. Tutti hanno meriti, ma tutti hanno limiti. Stefania e? molto ...

