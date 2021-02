Verona-Como 1-3, il gol di Marco Tardelli – 9 febbraio 1975 – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 9 febbraio 1975, nel match tra Verona e Como, Marco Tardelli segna il suo primo gol documentato a livello televisivo Il 9 febbraio 1975, nella partita di Serie B tra Verona e Como – finita 3-1 per gli ospiti – segna una rete Marco Tardelli. Oltre ad essere una delle due marcature totali nelle 36 presenze complessive con il club lombardo, che a fine stagione otterrà la promozione in Serie A, questo gol ha un significato molto particolare. Si tratta infatti del primo documentato a livello televisivo del giocatore che diventerà negli anni successivi uno dei centrocampisti più forti al mondo. Tardelli raggiungerà l’apice della sua carriera di calciatore ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 9, nel match trasegna il suo primo gol documentato a livello televisivo Il 9, nella partita di Serie B tra– finita 3-1 per gli ospiti – segna una rete. Oltre ad essere una delle due marcature totali nelle 36 presenze complessive con il club lombardo, che a fine stagione otterrà la promozione in Serie A, questo gol ha un significato molto particolare. Si tratta infatti del primo documentato a livello televisivo del giocatore che diventerà negli anni successivi uno dei centrocampisti più forti al mondo.raggiungerà l’apice della sua carriera di calciatore ...

