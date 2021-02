Vaccini: Musumeci, 'in Sicilia nove centri hub' (Di martedì 9 febbraio 2021) Palermo, 9 feb. (Adnkronos) - "La vaccinazione di massa arriverà nella fase successiva del secondo trimestre". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans a Palermo. Il governatore Nello Musumeci ha poi aggiunto che in Sicilia ci saranno nove centri hub, "uno in ogni capoluogo di provincia", "che si aggiungeranno ai 65 punti vaccinali già presenti in Sicilia". A Palermo l'hub sarà realizzato alla Fiera del Mediterraneo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Palermo, 9 feb. (Adnkronos) - "La vaccinazione di massa arriverà nella fase successiva del secondo trimestre". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute della, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans a Palermo. Il governatore Nelloha poi aggiunto che inci sarannohub, "uno in ogni capoluogo di provincia", "che si aggiungeranno ai 65 punti vaccinali già presenti in". A Palermo l'hub sarà realizzato alla Fiera del Mediterraneo.

palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, Musumeci: ''In 24 ore pronti ad acquistare vaccini se autorizzati'' -… - infoitinterno : Vaccini anti Covid per gli over 80, Musumeci: 'Registrate oltre 20 mila prenotazioni' - GuineeTags : RT @antogea74: #COVID19 #vaccini da oggi al via la prenotazione on line. #Sicilia, la prima in Italia. 40.000 prenotazioni in poche ore. Pi… - antogea74 : #COVID19 #vaccini da oggi al via la prenotazione on line. #Sicilia, la prima in Italia. 40.000 prenotazioni in poch… - Tele_Nicosia : Musumeci:”Oltre 20mila prenotazioni per vaccini agli over 80 in Sicilia” -