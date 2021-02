Travolto da due auto mentre attraversa la strada. Marco morto sul colpo a 37 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) Un incidente è costato la vita a un uomo di 37 anni. Stava attraversando la strada per comprare le sigarette quando è stato Travolto da due macchine. L’uomo era di Bracciano in provincia di Roma: gli amici lo descrivono come una persona buona e allegra. Sull’incidente indagano i carabinieri e i pm hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale ed entrambi gli automobilisti sono finiti sul registro degli indagati. L’uomo si chiamava Marco Vernarecci e l’incidente si è verificato sulla via Tiburtina a Tivoli: si è ha accostato la sua automobile di fronte al civico 335 e ha deciso di attraversare la strada per raggiungere un distributore di sigarette. Ma la sua si è rivelata una scelta avventata: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Un incidente è costato la vita a un uomo di 37. Stavando laper comprare le sigarette quando è statoda due macchine. L’uomo era di Bracciano in provincia di Roma: gli amici lo descrivono come una persona buona e allegra. Sull’incidente indagano i carabinieri e i pm hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidiole ed entrambi glimobilisti sono finiti sul registro degli indagati. L’uomo si chiamavaVernarecci e l’incidente si è verificato sulla via Tiburtina a Tivoli: si è ha accostato la suamobile di fronte al civico 335 e ha deciso dire laper raggiungere un distributore di sigarette. Ma la sua si è rivelata una scelta avventata: ...

