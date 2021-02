Trans aggredita e picchiata a Torre del Greco | identificati i responsabili

pairsonnalitesF : APIT — Trans aggredita in provincia di Napoli, si stringe il cerchio attorno ai responsabili: ... del Greco ai dann… - pairsonnalitesF : ITD — Trans aggredita in provincia di Napoli, si stringe il cerchio attorno ai responsabili: ... del Greco ai danni… - NotizieFrance : Trans aggredita nel Napoletano, spunta l'ipotesi della rapina - alecswiththecs : RT @Suffisso: L'hanno inseguita, spinta a terra e presa a calci. È successo a Torre del Greco (NA) dove una ragazza trans è stata aggredita… - Suffisso : L'hanno inseguita, spinta a terra e presa a calci. È successo a Torre del Greco (NA) dove una ragazza trans è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Trans aggredita

Il Mattino

https://internapoli.it/wp - content/uploads/2021/02/146957753_449609126194743_3043329206726129203_n.mp4a calci in provincia di Napoli, si stringe il cerchio attorno ai responsabili ...L'INCHIESTA Napoli: Maria Paola morta perché amava un, il fratello... Bulli aggrediscono ragazzo gay nel Napoletano: il video choc indigna il webLa vittima ha provato a scappare e urlare ma è stata braccata, e ha dovuto sottostare ai calci degli aggressori Due giovani rincorrono ridendo una ragazza trans, che urla fuggendo spaventata. Poi quan ...Sono terrificanti le urla di una ragazza trans che si sentono in un video che testimonia l'aggressione che ha subìto da parte di due persone che l'hanno inseguita e fatta cadere a terra per poi prende ...