Torna “L’amore strappato” con Sabrina Ferilli su Canale 5 da mercoledì 10 febbraio

mercoledì 10 febbraio, in prima serata su Canale 5, Torna "L'amore strappato", la serie tv campione d'ascolti con Sabrina Ferilli, ispirata a una storia vera. La fiction, prodotta da Jeki Production, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un clamoroso errore giudiziario. Una bambina di sette anni viene strappata alla sua famiglia.

