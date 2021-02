Tencent acquisisce parte di Bohemia Interactive | creatori di Arma e DayZ

(Di martedì 9 febbraio 2021) L'ultimo investimento diinha conferito al gigante dell'editoria una quota di minoranza nello sviluppatoreha annunciato la notizia in un comunicato stampa, osservando che il rinnovato investimento non influirà sulla sua capacità di operare in modo indipendente, né cambierà alcun posto nel team di gestione dello studio. Piuttosto, sembra che questa sia un'estensione della partnership esistente dicon. Il mega-editore cinese ha lavorato con lo studio per qualche tempo, anche se lo scorso annoha respinto i report secondo cuiaveva acquisito una quota di maggioranza nello sviluppatore. Lasciando intendere che fosse in programma una ...

Secondo Statista ,ha acquisito lo sviluppatore Supercell di Clash Royale per 8,6 miliardi di dollari. Microsoft ha acquisito ZeniMax Media (società madre di Bethesda, id Software, Arkane, ...... due qualità che, a suo dire,è in grado di fornire senza problemi. Il fondatore accenna inoltre al fatto che lo studio ha già lavorato in diverse occasioni con, specialmente per ...L'ultimo investimento di Tencent in Bohemia Interactive ha conferito al gigante dell'editoria una quota di minoranza nello sviluppatore Arma e DayZ. Bohemia ha annunciato la notizia in un comunicato s ...Electronic Arts acquisirà lo studio di giochi per dispositivi mobile Glu Mobile per ben 2,1 miliardi di dollari, hanno annunciato le società, rendendo l'affare una delle acquisizioni più costose della ...