Salvini non è più il ducetto che flirtava con CasaPound. Travaglio: sono angustiato (Di martedì 9 febbraio 2021) Al Fatto non sanno più che inventarsi: l'apertura a Draghi di Matteo Salvini ha talmente spiazzato l'area che fa capo a sinistra e 5Stelle che i mal di pancia si stanno tramutando in astiosi distinguo. Come quella di Laura Boldrini, che evoca una permanenza nel governo Draghi, ma senza vincolo di maggioranza. Travaglio e Padellaro, scambio di lettere su Salvini Nel giornale di Marco Travaglio sono invece arrivati al punto di scriversi lettere tra di loro. Padellaro scrive a Travaglio: Marco, aiutami a capire. E Marco risponde con la penna intinta nel veleno. Un botta e risposta che occupa oggi un'intera pagina del quotidiano e il cui succo è presto detto: con Salvini non si può… Padellaro: Marco, aiutami a trovare un senso… Parte Padellaro: "Marco, nel chiederti di ...

