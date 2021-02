Real Madrid, Hazard: “Spero di giocare altri 5-6 anni. Quando ero piccolo mi piaceva…” (Di martedì 9 febbraio 2021) Eden Hazard si è aperto alla rivista On The Front Foot parlando del delicato periodo per quanto riguarda i continui infortuni. Il belga si è poi soffermato su quanto gli rimane da giocare come calciatore professionista. Di seguito le dichiarazioni complete dell’attaccante del Real Madrid. SUGLI INFORTUNI – “Come li affronto? Devo dire che sono fortunato perché a casa ho la mia famiglia che mi aiuta a sopportare l’infortunio. Non è la fine del mondo, posso passare del tempo con i miei figli. Quando sei da solo è dura, ma per fortuna la mia famiglia mi sostiene. Quando sei infortunato puoi fare tante cose. Puoi lavorare per guarire più velocemente, ma gli infortuni che ho subito richiedono tempo. Devo solo aspettare, lavorare sodo. e migliorare”. SU CONTINUARE AD ALTI LIVELLI – “Il mio ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Edensi è aperto alla rivista On The Front Foot parlando del delicato periodo per quanto riguarda i continui infortuni. Il belga si è poi soffermato su quanto gli rimane dacome calciatore professionista. Di seguito le dichiarazioni complete dell’attaccante del. SUGLI INFORTUNI – “Come li affronto? Devo dire che sono fortunato perché a casa ho la mia famiglia che mi aiuta a sopportare l’infortunio. Non è la fine del mondo, posso passare del tempo con i miei figli.sei da solo è dura, ma per fortuna la mia famiglia mi sostiene.sei infortunato puoi fare tante cose. Puoi lavorare per guarire più velocemente, ma gli infortuni che ho subito richiedono tempo. Devo solo aspettare, lavorare sodo. e migliorare”. SU CONTINUARE AD ALTI LIVELLI – “Il mio ...

