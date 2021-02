Morte Maradona, spuntano tre nuovi imputati per omicidio colposo (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci sono tre nuovi imputati per omicidio colposo nell’indagine sulla Morte di Diego Armando Maradona. Si tratta, scrive la Gazzetta dello Sport, dello psicologo che lo aveva in cura a settembre, Carlos Diaz, e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si alternavano nell’abitazione di Diego per monitorarne le condizioni. I loro nomi si aggiungono a quelli del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov nel registro degli indagati. Per gli inquirenti, la figura di Carlos Diaz è molto importante. E’ stato uno de i medici che hanno visitato più volte Maradona negli ultimi due mesi di vita, era a conoscenza del trattamento medico a cui era sottoposto e lui stesso aveva prescritto una terapia a base di farmaci ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci sono trepernell’indagine sulladi Diego Armando. Si tratta, scrive la Gazzetta dello Sport, dello psicologo che lo aveva in cura a settembre, Carlos Diaz, e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si alternavano nell’abitazione di Diego per monitorarne le condizioni. I loro nomi si aggiungono a quelli del neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov nel registro degli indagati. Per gli inquirenti, la figura di Carlos Diaz è molto importante. E’ stato uno de i medici che hanno visitato più voltenegli ultimi due mesi di vita, era a conoscenza del trattamento medico a cui era sottoposto e lui stesso aveva prescritto una terapia a base di farmaci ...

