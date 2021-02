Mercato Juventus | occasione dalla Spagna | Paratici piomba sul mediano

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 9 febbraio 2021)– Casemiro potrebbe finire alla, che lo segue da tempo, sfrutterebbe la volontà dei blancos di fare cassa. Don Diario,, torna sull’argomento che sta infiammando le piste degli esperti di calcio. Secondo quanto riportato dagli spagnoli e da Calcio.it, il Real Madrid sarebbero in procinto di valutare eventuali offerte per Casemiro. Questo a prescindere se decidesse poi di formulare ai bianconeri una proposta per portare Dybala al Bernabeu., Casemiro a Torino? Il presidente dei Galacticos Florentino Perez ha da sempre un debole per la Joya, ma non ha liquidità. Il Real, infatti, nell’ultima sessione diha chiuso con ...