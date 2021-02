Koi no Yokan | parole dal mondo | incontrare la persona per cui si è destinati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) Koi no: un’espressione giapponese il cui significato italiano si riferisce ad una ”premonizione d’amore”. Nel nuovo appuntamento della rubricadal, in occasione di San Valentino, un termine indicante l’incontro accidentale con la propria possibile anima gemella. Koi no: una premonizione d’amore Alcuneesprimono non solo emozioni ma situazioni nella loro totalità. E’ il caso dell’espressione giapponese Koi no, letteralmente: “premonizione d’amore. La sensazione che una tra due persone può avere al loro primo incontro finendo, inevitabilmente, per innamorarsi.” Un termine adatto alla settimana che di San Valentino: la tipica percezione emotiva del Koi nonon è solo il colpo di fulmine come, in questo caso, indica la ...